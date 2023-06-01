В Смышляевке продолжается строительство поликлиники на 1062 посещения в смену

Завершить работы планируется в текущем году. Фото: министерство строительства Самарской области

В Смышляевке продолжается строительство новой поликлиники. Работы вышли на новый этап. Об этом сообщили в министерстве строительства Самарской области.

– Строители полностью завершили устройство котлована, фундаментной плиты и монолитных стен цоколя здания. Сейчас возводят колонны и пилоны, выполняют гидроизоляцию и утепление стен, кирпичную кладку перегородок цокольного этажа и фундамента здания котельной, – рассказал представитель подрядчика.

Здание будет состоять из пяти этажей. Там разместится лечебно-профилактическое отделение, рентгенологическое отделение, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация, функциональная диагностика и стоматологическое отделение. Учреждение будет рассчитано на 1062 посещения в смену.

Завершить строительство поликлиники должны в этом году.

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