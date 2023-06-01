Перевозивший детей автобус сгорел дотла в Самарской области 31 мая 2023 года

Автобус вспыхнул на обратном пути с экскурсии, которую устраивали для младшеклассников / Фото: телеграм-канал "Самара №!"

В среду, 31 мая 2023 года, в поселке Новый городок Красноярского района произошло ЧП. Там загорелся автобус, который перевозил детей. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Старый ПАЗик предоставили для экскурсии, проводимой для учеников четвертых классов одной из школ. Он вспыхнул на обратном пути. К счастью, детей удалось оперативно эвакуировать, - поделились местные жители.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 17:20. Пожар произошел у дома № 23 по улице Горной. Возгорание было потушено в 17:49. До прибытия пожарных автобус самостоятельно покинули 28 человек, в том числе 24 ребенка. К счастью, никто не пострадал. Причина происшествия сейчас устанавливается.

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