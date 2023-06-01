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НовостиОбщество1 июня 2023 14:56

Самарцам рассказали о важности регулярных профилактических медосмотров для детей

Специалисты дали рекомендации
Алена ПРОВКИНА
Врачи рассказали о необходимых процедурах

Врачи рассказали о необходимых процедурах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали о важности регулярных профилактических медицинских осмотров. Они помогают выявить патологические состояния на ранних стадиях.

По информации министерства здравоохранения, главный внештатный педиатр, заведующая кафедрой факультета педиатрии, доктор медицинских наук Галина Порецкова рассказала, что профилактические осмотры вносят неоценимый вклад в здоровье ребенка. Важно проводить их на регулярной основе, чтобы снизить количество заболеваний и инвалидность детей.

Особое внимание врачи-педиатры уделяют состоянию здоровья ребенка в раннем возрасте. Именно в этот период возможна реализация факторов риска или формирование хронических заболеваний.