Губернатор Самарской области и Валентина Матвиенко посетили самарский филиал фонда «Защитники Отечества»

Валентина Матвиенко оценила филиал фонда. Фото: пресс-служба Совета Федерации.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко посетили филиал фонда «Защитники Отечества». Глава парламента посетила губернию с рабочим визитом.

Самарское отделение фонда расположено на базе стадиона «Солидарность Самара Арена», общая площадь которого 1,5 тысячи квадратных метров. Основная задача организации – оказать комплексную поддержку и персональное сопровождение участников СВО и их семей по принципу «единого окна». Гости осмотрели отделение и смогли пообщаться с персоналом. Руководитель фонда Наталья Полянская рассказала о функционале и содействии в получении всех мер поддержки. В этот список входит получение медицинской, лекарственной, психологической помощи, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.

Помимо этого, фонд будет заниматься переобучением и трудоустройством ветеранов. Филиал включает в себя более 45 зон и залов с разным функционалом. Валентина Матвиенко высоко оценила проделанную работу.

- Мы сейчас посмотрели самарский центр. Даже если бы и хотела к чему-то придраться – просто не к чему. Настолько продуманно, настолько комплексно, настолько системно. Любой участник СВО может сюда прийти и в одном месте, в одном окне решить все свои проблемы, - отметила спикер верхней палаты парламента.