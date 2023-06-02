В Самарской области сотрудники дорожной полиции усилят контроль со 2 по 4 июня 2023 года

Инспекторы усилят контроль на дороге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники госавтоинспекции проведут масштабные рейды. Контроль усилят со 2 по 4 июня 2023 года.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в выходные дни правоохранители традиционно выйдут на усиленный режим несения службы. В ходе рейдов инспекторы задействуют максимальное количество сотрудников, в том числе руководящий состав. Особое внимание уделят водителям, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, за задержание пьяному автолюбителю в первый раз грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и временное лишение водительских прав. При повторном задержании нарушителя могут привлечь к уголовной ответственности.