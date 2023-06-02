Памятники Ленину и Кржижановскому взяли под охрану в Самаре

Предметами охраны являются структура и композиция произведений монументального искусства, а также надписи на постаментах. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре утвердили предмет охраны объекта культурного наследия «Памятник Ленину Владимиру Ильичу» и «Памятник Кржижановскому Глебу Максимилиановичу». Соответствующий приказ опубликовали на сайте правительства Самарской области.

Первый объект находится в сквере на площади у металлургического завода имени Ленина в Кировском районе, а второй – в локомотивном депо имени Кржижановского в Ленинском районе.

Предметами охраны являются структура и композиция произведений монументального искусства, а также надписи на постаментах. Скульптура памятника Ленину из бронзы окрашена серебряной краской. А надпись памятника Кржижановскому покрыта позолотой.

Теперь в течение недели управление госохраны объектов культурного наследия региона должно будет внести необходимую информацию в учетную документацию.

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