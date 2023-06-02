В Самаре водитель мотоцикла вылетел в кювет, где проводили ремонтные работы

Мужчина потерял управление. Фото: ГУ МВД России по региону

В Железнодорожном районе Самары местный житель пострадал из-за попадания в кювет. Водитель мотоцикла потерял управление.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в 03:00 1 июня водитель мотоцикла «Suzuki» без прав ехал по улице Ново-Урицкой в сторону улицы Речной. Во время движения молодой человек потерял управление и вылетел в кювет, где проводили ремонтные работы.

В результате аварии молодой человек получил повреждения. Водителя госпитализировали в медицинское учреждение. Правоохранители продолжают устанавливают обстоятельства происшествия.