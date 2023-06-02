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НовостиОбщество2 июня 2023 9:59

В Самарской области детей пригласили принять участие в танцевальном флешмобе

Он пройдет с 8 по 12 июня 2023 года
Алена ПРОВКИНА
Самарцы смогут принять участие в мероприятии

Самарцы смогут принять участие в мероприятии

В Самарской области школьники смогут принять участие в танцевальном флешмобе с 8 по 12 июня 2023 года. Мероприятие посвящено государственному празднику – Дню России.

По информации пресс-службы правительства региона, чтобы принять участие, ребятам необходимо записать на видео свой танец под песню Сергея Паради «Моя Россия, моя страна», опубликовать пост на своей странице (или странице родителя, педагога, учреждения) в социальной сети «Вконтакте» с хештегом #Россиякдш. Помимо этого, необходимо указать свой регион, имя/фамилию и название коллектива.

Представители комиссии выберут 20 лучших работ, который войдут в общей ролик и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».