В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону обновляют 14 теплотрасс

Реконструкция будет выполнена на 26 объектах Фото: администрация Самары

Областная столица постепенно готовится к предстоящему отопительному сезону. Так, в городе началась реконструкция теплотрасс. Работы идут на 14 объектах, – в частности, на теплотрассе, пролегающей от проспекта Карла Маркса до проспекта Масленникова, вдоль Московского шоссе. Информацию сообщили в мэрии.

– Мы разрабатываем котлован и ведем демонтаж старой теплотрассы, лотков и труб, чтобы в дальнейшем монтировать новую теплотрассу. Отключать горячую воду не планируем. При необходимости оперативно переключимся на другую трубу ГВС, чтобы поставлять горячую воду людям, – рассказал начальник участка подрядной организации Виктор Соколов.

Помимо этого, ремонт ведется на объекте за пересечением проспекта Карла Маркса и улицы Революционной. Завершить работы планируется в августе.

В общей сложности реконструкция теплотрасс предусмотрена на 26 объектах. 18 объектов – основные. Еще 4 объекта охватят с 5 июня. По 8 дополнительным участкам идет процесс согласования.