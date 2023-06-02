В Самарскую область приедут погостить дети из Луганска в День России

Ребята посетят Самарскую область Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область приедут 30 детей из Луганска в День России. Многие старшеклассники впервые покинут родные города.

В путешествие поедут отличники, победители и призеры школьных предметных олимпиад. Ребята приедут из Кировска и Первомайска и пробудут с губернии с 5 по 13 июня 2023 года. Поездка детей с Донбасса стало возможной, благодаря поволжской ассоциации судоремонтных судостроительный предприятий. Речники помогли купить билеты, организовать проживание и питание ребят.

Также в области планируют провести обширную культурную программу с посещением судостроительного завода «Нефтефлот» и водные прогулки на скоростных судах «Валдай».