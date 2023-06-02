Обессилевшего подростка спасли на озере у ТЦ «Мираж» в Сызрани

Спасатели достали ребенка из воды и вернули его на берег Фото: ПСС Самарской области

Во вторник, 30 мая 2023 года, спасатели выезжали к озеру у торгового центра «Мираж» в Сызрани. Там понадобилась помощь 13-летнему мальчику. Подросток решил переплыть водоем, но назад вернуться не смог — сил на обратный путь не осталось.

— В 14:58 на озеро для оказания помощи ребенку отправились спасатели ПСО Сызрани. Чтобы добраться до мальчика, они использовали плавсредство, — сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

Спасатели достали ребенка из воды и благополучно довезли его до берега. Помощь медиков юному пловцу не понадобилась. Спасательные работы на водоеме были окончены в 15:28.

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