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НовостиПроисшествия2 июня 2023 12:07

Обессилевшего подростка спасли на озере у ТЦ «Мираж» в Сызрани

Мальчик переплыл водоем, но сам вернуться назад не смог
Анастасия ФИЛАТОВА
Спасатели достали ребенка из воды и вернули его на берег

Спасатели достали ребенка из воды и вернули его на берег

Фото: ПСС Самарской области

Во вторник, 30 мая 2023 года, спасатели выезжали к озеру у торгового центра «Мираж» в Сызрани. Там понадобилась помощь 13-летнему мальчику. Подросток решил переплыть водоем, но назад вернуться не смог — сил на обратный путь не осталось.

— В 14:58 на озеро для оказания помощи ребенку отправились спасатели ПСО Сызрани. Чтобы добраться до мальчика, они использовали плавсредство, — сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

Спасатели достали ребенка из воды и благополучно довезли его до берега. Помощь медиков юному пловцу не понадобилась. Спасательные работы на водоеме были окончены в 15:28.

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