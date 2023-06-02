Самарскую область накроют мощный ливень, бушующий ветер и крупный град 2 июня 2023 года

В регионе объявлен оранжевый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие пару часов в Самарской области резко переменится погода. Синоптики обещают мощный ливень и сильный ветер. Информацию сообщили в Приволжском УГМС.

– В Самарской области ожидается гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра. Его порывы достигнут 17-22 метров в секунду, местами – 25 метров в секунду. Объявлен оранжевый уровень опасности, – рассказали специалисты.

Отмечается, что такая погода сохранится в регионе вплоть до вечера 2 июня, а также ночью 3 июня 2023 года.

В ГУ МЧС по Самарской области напоминают, что при грозе жителям следует соблюдать осторожность. Специалисты советуют по возможности не выходить из дома, держаться подальше от электропроводки, антенн, радио и телевизоры отключить от сети.

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