Команда Самарского университета заняла третье место на хакатоне «Умный кампус»

Студенты из Самары получили денежный приз в 100 тысяч рублей / Фото: Самарский университет

Стали известны итоги хакатона «Умный кампус», который прошел в Нижнем Новгороде. В нем приняли участие около 150 студентов из 17 регионов страны, в том числе из Самарской области. В течение двух дней они разрабатывали прототипы цифровых решений для IT-кампусов.

Гран-при турнира выиграла команда из Нижнего Новгорода. Первое место заняли ребята из Томска, второе — из Уфы. А бронзовым призером хакатона стала команда Самарского университета имени академика С.П. Королева — Plan A. В нее вошли студенты второго и третьего курсов Института информатики и кибернетики: Анна Головань, Екатерина Панкратова, Руслан Фазылов, Андрей Чугунов и Игорь Плотников. Ребята представили систему для формирования студенческих групп на основе определенных параметров. Ее можно использовать как для совместного проживания в общежитиях, так и для занятий. Учащиеся самарского вуза получили денежный приз в 100 тысяч рублей.

— Суть программы — интеллектуальная рекомендательная система, та, которую мы видим в интернет-магазинах, на сайтах с фильмами. Мы собираем различную информацию о студентах (на основе анкет). Затем вычленяем слова, которыми можно описать каждого конкретного человека, а потом система ищет похожие вектора — студентов, которые по описанию близки друг другу, — прокомментировала капитан команды Анна Головань.

По словам Игоря Плотникова, это почти готовое решение. Команда готова интегрировать свою разработку в систему личного кабинета СНИУ им. Королева, а затем предложить другим вузам.

Отметим, проекты-победители и Гран-при планируют включить в дорожную карту кампуса того региона, который они представляют. Также они войдут в рекомендации для других субъектов России.

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