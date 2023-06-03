В Самаре отключат горячую воду с 5 по 18 июня 2023 года из-за ремонта 3-ей магистрали ТЭЦ

Энергетики приносят извинения за временные неудобства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Энергетики «Т-Плюс» с 5 июня 2023 года начнут текущий ремонт 3-ей тепломагистрали Самарской ТЭЦ. На некоторых улицах в границах проведения плановых работ не будет горячего теплоснабжения.

- В рамках текущего ремонта с 5 по 18 июня 2023 года будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий областного центра в границах: ул. Ташкентская — ул. Алма-Атинская — Московское шоссе — ул. Г. Димитрова — пр. Кирова — ул. Губанова — ул. Солнечная — ул. Ново-Вокзальная — ул. Силовая, - сообщили представители коммунальной службы.

Энергетики проверят теплосети на плотность и прочность повышенным давлением. После устранения выявленных повреждений водоснабжение для самарцев будет восстановлено. «Т-Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства.