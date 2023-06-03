Аэропорт Курумоч открыл новое направление из Самары с 1 июня 2023 года

С 1 июня самарцы смогут улететь в Тобольск прямым рейсом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 июня 2023 года международный аэропорт Курумоч впервые поставил в свое расписание рейсы из Самары в Тобольск. На данном направлении начала работать авиакомпания UVT Aero. Об этом сообщили в пресс-службе самарского аэропорта.

- Рейсы запланированы с частотой два раза в неделю – по четвергам и субботам. Время вылета по четвергам – 08.35, прибытие в аэропорт Ремезов – в 11.30. По субботам отправление рейса запланировано на 03.50, посадка в Тобольске – в 07.00, - рассказали представители Курумоча.

Напомним, город Тобольск находится в Тюменской области. Город богат историей, памятниками и уникальной архитектурой. Самарский аэропорт приглашает самарцев воспользоваться новым авианаправлением и посетить старинный российский город.