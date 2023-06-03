В Тольятти обрушилось кирпичное строение на Инженерной, 13 и повредило газопровод 3 июня 2023 года

О причинах обрушения неизвестно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Днем, 3 июня 2023 года, тольяттинцы стали свидетелями обрушения одного из домов на улице Инженерной, 13. Люди предположили, что из-за нарушения техники строители случайно спровоцировали обрушение здания. Руководитель МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» Андрей Дербенев рассказал «КП-Самара», что произошло на месте ЧП.

- В связи с ремонтными (строительными) работами поврежден газопровод, частичное разрушение хозпостройки. Спасатели установили опору под газопровод (строители сваркой закрепили), оградили территорию киперной лентой. Пострадавших нет, - рассказал нам Андрей Дербенев.

На месте стройки обрушилось кирпичное строение Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Также на месте происшествия работали сотрудники аварийной газовой службы. Специалисты установили, что утечки газа нет. Однако для безопасности при проведении аварийно-спасательных работ газоснабжение было временно перекрыто.

В причинах того, что произошло на строительной площадке на улице Инженерной, 13 предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.