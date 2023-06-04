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НовостиПроисшествия4 июня 2023 8:22

Шесть человек были эвакуированы из Дома специалистов в Самаре

Причиной эвакуации было задымление в одной из квартир
Евгений ЕГОРОВ
В знаменитом Доме специалистов в Самаре тлели межкомнатные перегородки

В знаменитом Доме специалистов в Самаре тлели межкомнатные перегородки

Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

4 июня 2023 года в центре Самары работали пожарные расчеты. Причиной выезда было задымление в историческом Доме специалистов на пересечении улиц Ленинградской и Галактионовской.

- Эвакуировали 6 человек. Установлено тление межкомнатных перегородок на площади до 15 квадратных метров. Открытого горения не было, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, задымление произошло в одной из квартир третьего подъезда дома. Из-за работ по тушению было остановлено почти на три часа движение трамваев по улице Галактионовской, так как пожарные машины располагались на рельсах. Трамваи встали в 17 часов 52 минуты, а вновь пошли по маршрутам в 20 часов 39 минут, после ликвидации задымления. О жертвах и пострадавших не сообщалось.