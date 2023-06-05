В Самаре два молодых парня угнали машину пожилого мужчины

Полицейские задержали подозреваемых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители задержали двух подозреваемых. Молодые люди угнали у пожилого мужчины автомобиль.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, за помощью к правоохранителям обратился пожилой мужчина. Он рассказал, что припарковал свой автомобиль «ВАЗ 21043» во дворе дома, а ключи оставил в замке зажигания. Потерпевший считал, что никто не заинтересуется машиной, но спустя несколько часов обнаружил пропажу транспорта. Правоохранители смогли обнаружить машину и задержать подозреваемый, ими оказали два молодых человека.

Задержанный ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Молодые люди рассказали, что воспользовались чужим автомобилем ради развлечения и катались по городу, пока не заглох двигатель. Возбуждено уголовное дело.