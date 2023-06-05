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НовостиПроисшествия5 июня 2023 6:32

В Самаре местный житель поймал грабителя в собственной квартире

Потерпевший услышал шум
Алена ПРОВКИНА
Мужчины держали злоумышленники до приезда полиции

Мужчины держали злоумышленники до приезда полиции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель услышал подозрительный шум и задержал грабителя. Злоумышленник забрался в квартиру потерпевшего.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, горожанин обратился за помощью в отделение полиции. Он рассказал, что в его квартиру в Железнодорожном районе забрался неизвестный. Горожанин увидел, как злоумышленник пытается выбраться из окна и побежал за ним. Вместе с родственником они держали грабителя до приезда сотрудников полиции.

В отношении 32-летнего задержанного возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.