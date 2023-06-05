В Самарской области в ходе рейдов поймали 80 пьяных водителей

За «тонировку» к ответственности привлекли 208 водителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ходе целенаправленных рейдов в Самарской области с 2 по 4 июня полицейские выявили более 1800 различных правонарушений. Об этм сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 80 водителей, а без водительских удостоверений – 7 жителей региона. Более 280 автомобилистов не были пристегнуты ремнями безопасности. Нарушили правила перевозки детей 60 раз.

Также зафиксировано 79 случаев, когда водители не предоставили преимущества в движении пешеходам, а пешеходы нарушили ПДД около 141 раз.

За «тонировку» к ответственности привлекли 208 водителей. Теперь им грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

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