Восемь человек умерли в Димитровграде из-за отравления самарским сидром

Правоохранители проводят обыск на самарском предприятии, продукцией которого отравились 14 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшие выходные в Димитровграде Ульяновской области произошло ЧП. 14 местных жителей отправились сидром, который был произведен в Самарской области. Восемь человек, к сожалению, спасти не удалось. Еще несколько пострадавших находятся в реанимации, в том числе 16-летняя девушка, пишет «КП-Ульяновск».

- Предварительно установлено, что потерпевшие употребляли спиртной напиток «Сидр», купленный в магазинах Димитровграда «Территория пива». Продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары, - сообщили в СУ СК по Ульяновской области.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Назначен ряд судебных экспертиз. На самарском предприятии в настоящее время проводятся обыски.

Отметим, жителей призывают пока воздержаться от употребления сидра.

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