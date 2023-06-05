Программа ко Дню русского языка и поэзии пройдет в Пушкинском сквере Самары 6 июня

С 17:00 самарские артисты будут читать произведения Пушкина. Фото: администрация Самары

Во вторник, 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина в Самаре пройдет культурная программа, посвященная Дню русского языка и поэзии. Об этом сообщили в городской администрации.

Она состоится в Пушкинском сквере. Так, с 10:00 до 12:00 предусмотрена детская программа с мастер-классами по стихосложению и поэтическими викторинами по творчеству Пушкина. Дети смогут научиться писать гусиным пером и делать цилиндры, поучаствовать в литературно-театральных композициях.

Днем пройдет кинопоказ по произведениям великого поэта. С 16:00 программу продолжит Пушкинское общество Самары, а с 17:00 самарские артисты будут читать произведения поэта. Так, прозвучат романсы на стихи Пушкина и любимые мелодии в исполнении Самарского концертного духового оркестра.

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