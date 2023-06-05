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НовостиОбщество5 июня 2023 10:43

Скрипач-виртуоз Петр Лундстрем посетил бойцов СВО в военном санатории в Самаре

Музыкант исполнил на скрипке известные композиции [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
Петр Лундстрем выступил перед бойцами СВО, членами их семей и ветеранами военной службы / Фото: пресс-служба ЦВО

Петр Лундстрем выступил перед бойцами СВО, членами их семей и ветеранами военной службы / Фото: пресс-служба ЦВО

Известный скрипач-виртуоз и общественный деятель Петр Лундстрем посетил участников СВО, которые сейчас проходят реабилитацию в военном санатории «Волга» в Самаре. Музыкант устроил для бойцов, членов их семей и ветеранов военной службы мини-концерт. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

- Петр Лундстрем в клубе санатория провел импровизированный стендап. Он исполнил на скрипке композиции «Чакона» Себастьяна Баха и Каприс № 24 Никколо Паганини, - рассказали в ЦВО.

Отметим, музыкант также осмотрел сам военный санаторий, в котором за время СВО прошли реабилитацию уже более семи тысяч бойцов. Он побывал в лечебных корпусах и в единственном в России Центре медико-психологической помощи. Визит Петра Лундстрема организовало АНО «Запасная столица», которое работает при Доме офицеров Самарского гарнизона.

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