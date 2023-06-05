Два участка выставят на торги под комплексное развитие в Советском районе Самары

Предельный объем нового строительства на обеих площадках установлен в 306,88 тысяч кв. м. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Советском районе Самары выставят на торги два земельных участка под комплексное развитие территорий, их начальная цена составит 6,9 миллионов рублей. Об этом сообщает OBOZ.INFO.

Речь идет об участке площадью 7,61 га в границах улиц Советской Армии, Промышленности, Днепровской, переулка Планерного, проезда Девятого Мая, переулков Севастопольского и Карякина. А вторая территория площадью 1,98 га расположена в границах улиц Советской Армии, Гагарина, проезда Девятого Мая и переулка Брусчатого.

Шаг аукциона составит 345,5 тысяч рублей. Всего планируется снести 10 многоквартирных домов. Также на территориях нужно будет реконструировать три детских сада, две школы, котельную, трансформаторную подстанцию и нежилое здание. Предельный объем нового строительства на обеих площадках установлен в 306,88 тысяч кв. м.

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