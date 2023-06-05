В Самарской области участились случаи возгораний на мусорных площадках

Одной из причин возгораний становятся вандалы. Фото: ЭкоСтройРесурс

В Самарской области участились случаи возгораний и поджогов на мусорных площадках. В областной столице только в текущем году зафиксировали более 70 подобных эпизодов.

По информации пресс-службы оператора «ЭкоСтройРесурс», горят не только накопители, но и целые контейнерные площадки. Специалисты отмечают, что чаще всего контейнеры поджигают вандалы. Другой причиной становятся непотушенные окурки или горячая зола. При этом, такое отношение может привести к страшным последствия.

Помимо этого, еще одной причиной пожара в начале лета становятся поджоги тополиного пуха. При обнаружении тлеющего мусора в контейнере жителям рекомендуют залить его водой. Также кадры вандализма можно отправить на почту или в соцсети регоператора.