В Самарской области полиция задержала фуру, груженую за опасным сидром

В салоне грузовика обнаружили 810 литров продукции «Мистер Сидр» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативники задержали фару, груженую ехала за опасным сидром, на территории Самарской области. Грузовик, за рулем которого находился мужчина 1970 года рождения, был остановлен на Московском шоссе в Самаре. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

– Во время проверки документов и осмотра полуприцепа полицейские обнаружили товарную накладную на получение 18 тысяч литров алкогольной продукции под маркой «Мистер Сидр», коробки с пластиковыми кегами под аналогичной маркировкой общим объемом 810 литров, – рассказали в полиции. Как стало известно, водитель перевозил опасный сидр с одного склада на другой. В накладной было указано большее количество продукции, чем в итоге оказалось в грузовике.

Полицейские выехали на оба склада, адреса которых были указаны в документах. Сейчас они проводят осмотр и изымают алкоголь.