Экс-замглавы Жигулевска отправили в колонию за мошенничество в особо крупном размере

Игоря Смурагу также признали виновным в покушении на посредничество во взяточничестве Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре суд вынес приговор экс-замглаве Жигулевска. Игоря Смурагу признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на посредничество во взяточничестве. Информацию сообщили в СУ СК по региону.

Напомним, следствие полагает, что с июня по июль 2021 года чиновник получил от предпринимателя 23 млн. рублей. 14 млн. рублей он должен был передать налоговикам, а те, в свою очередь, снизить задолженность и снять арест со счетов организации. 9 млн. рублей он оставил себе в качестве оплаты за услуги посредника. При этом до сотрудников налоговой службы деньги не дошли.

– По версии следствия, посредники обратили денежные средства в размере 14 млн. рублей в свою пользу, не намереваясь передавать их должностным лицам УФНС России по Самарской области, – сообщали в региональном СУ СК.

Следствие также полагает, что в 2020 году при помощи чиновника был заключен фиктивный договор о проведении социсследования, по которому Игорь Смурага получил 1,1 млн. рублей.

В отношении экс-замглавы Жигулевска было возбуждено два уголовных дела. Суд приговорил чиновника к 7,5 годам колонии строгого режима.