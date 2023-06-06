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НовостиОбщество6 июня 2023 3:57

В Самаре отправят под снос аварийный дом на улице Степана Разина

Соответствующее решение принял суд
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Выяснилось, что здание создает угрозу возникновения пожаров

Выяснилось, что здание создает угрозу возникновения пожаров

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре по иску прокуратуры снесут аварийный дом. Соответствующее решение принял суд. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Дом, о котором идет речь, находится на улице Степана Разина, 88. Здание было признано аварийным и подлежащим сносу, но работы до сих пор не были выполнены.

– Непринятие мер по сносу дома нарушает права неопределенного круга лиц, создает угрозу возникновения пожаров, иных негативных последствий, – пояснили в прокуратуре Самарской области.

Прокуратура направила в суд иск, в котором потребовала обязать департамент управления имуществом Самары снести здание. Требования были удовлетворены.

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