В Самаре отправят под снос аварийный дом на улице Степана Разина

Выяснилось, что здание создает угрозу возникновения пожаров Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре по иску прокуратуры снесут аварийный дом. Соответствующее решение принял суд. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Дом, о котором идет речь, находится на улице Степана Разина, 88. Здание было признано аварийным и подлежащим сносу, но работы до сих пор не были выполнены.

– Непринятие мер по сносу дома нарушает права неопределенного круга лиц, создает угрозу возникновения пожаров, иных негативных последствий, – пояснили в прокуратуре Самарской области.

Прокуратура направила в суд иск, в котором потребовала обязать департамент управления имуществом Самары снести здание. Требования были удовлетворены.

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