В Самаре одаренные дети получили награды за достижения в области культуры и спорта

Награды детям вручила глава города. Фото: администрация Самары

Одаренные дети Самары получили награды за достижения в области культуры и спорта. Их им вручила глава города Елена Лапушкина. Церемония награждения состоялась в понедельник, 5 июня 2023 года, на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета.

– Поздравляю ребят с заслуженной наградой, желаю не останавливаться на достигнутом и всегда совершенствовать свое мастерство. Верю, что с вашими именами будет связано много прекрасных историй, начало которым положено здесь, в нашей родной Самаре, – подчеркнула Елена Лапушкина.

На сцену в этот поднялись 50 человек. 25 из них отмечены за достижения я в сфере культуры и искусства. 17 являются представителями олимпийских видов спорта, 6 – неолимпийских. Также награды получили двое ребят с ОВЗ. Всем им вручили стипендии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.