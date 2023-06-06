В Самарской области привели в порядок территорию родника

Всего в субботнике участвовали более 50 человек. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области прошел экологический субботник на территории родника «Девятая пятница» в сельском поселении Хворостянка. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Родник является одним из наиболее любимых мест у местных жителей. В 2023 году недалеко от него восстановили озеро, что сделало территорию еще более интересной для посетителей. Для сохранения объекта в удовлетворительном состоянии был организован очередной субботник.

— Мы стараемся регулярно наводить порядок на территории родника, как минимум один раз в месяц. Сейчас прилегающая территории значительно преобразилась и стала очень привлекательной для гостей. Теперь важно сохранить чистоту и природную красоту этого важного места, — рассказали в районной администрации.

На субботник присутствовали представители организаций и предприятий района, студенты техникума и волонтеры. В ходе него скосили траву, убрали и вывезли мусор, полили деревья. А вокруг озера подсеяли газон. Всего в субботнике участвовали более 50 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.