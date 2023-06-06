Жители Самары рассказали, как долго готовы искать работу мечты

Молодые люди от 18 до 24 лет стремятся быстрее найти работу с оптимальными условиями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно исследованию hh.ru жители Самарской области не готовы долго ждать оптимального предложения о работе. Так, 30% могут находиться в поиске работы не более двух месяцев.

Молодые люди от 18 до 24 лет стремятся быстрее найти работу с оптимальными условиями –меньше, чем за месяц. А вот дольше всех готовы ждать респонденты страше 55 лет – более полугода.

Также меньше месяца готовы посвятить поискам работы сотрудники из сфер розничной торговли (32%), транспорта и логистики (30%), сферы туризма и гостеприимства (29%) и рабочий персонал (27%).

А более полугода могут ждать представители высшего и среднего менеджмента (18%), сферы производства и обслуживания (17%), юристы (16%), специалисты по закупкам и сотрудники сферы безопасности (по 15%). Самозанятыми при этом готовы стать 43% самарцев, чаще это сотрудники сфер искусства и развлечений, маркетинга, рекламы и PR, ИТ-специалисты.

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