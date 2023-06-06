Промерное судно «Створ» спустят на воду в Самаре 7 июня 2023 года

Судно предназначено для промерных, полевых и изыскательских работ / Фото: nefteflot.ru

В среду, 7 июня 2023 года, в Самаре состоится торжественный спуск на воду нового судна «Створ». Оно было построено на местной верфи ЗАО «Нефтефлот». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Проект судна разработало Ростовское центральное проектно-конструкторское бюро «Стапель». «Створ» предназначен для промерных, полевых и изыскательских работ. Предусмотрено размещение на борту русловой изыскательской партии и системы контроля состояния судового хода.

Торжественное мероприятие пройдет в 14:00 на территории завода «Нефтефлот» на улице Белорусской, 132. Ожидаются специальные гости: молодежная делегация из ДНР.

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