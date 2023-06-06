Делового кабанчика заметили на улицах Самары в июне 2023 года

Хряка видели в районе пересечения улиц Потапова и Кольцевой Фото: Скриншот с видео

В Самаре заметили одного из самых милых уличных гуляк – темного свина, которого в соцсетях уже окрестили кабаном Пумбой. Видели его в районе пересечения улиц Потапова и Кольцевой. Очевидцы поделились видео.

- Кабан Пумба в Самаре! У кого потерялся питомец? Ходит по улицам Потапова, Кольцевой. Пошел в сторону Загородного парка, - написали в соцсетях горожане вечером в понедельник, 5 июня 2023 года.

На кадрах видно, как свин с невозмутимым видом прогуливается по частному сектору. Внимание на «папарацци» он совсем не обращал. У него была очень деловая походка. При этом хряк умильно вилял маленьким хвостиком. Самарцы в шутку предположили, что он пошел искать своего друга Тимона.

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