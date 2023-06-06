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НовостиОбщество6 июня 2023 8:03

В Самаре организация заплатила более 800 тысяч рублей за фиктивный ремонт автомобилей

В мошеннической схеме оказались замешаны сотрудники предприятия
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом

В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудников ГКУ Самарской области «Служба транспортного обеспечения» и ООО «ГЭМБЛ» уличили в фиктивном ремонте транспорта. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие полагает, что с ноября 2019 года по декабрь 2020 года начальник снабжения ООО «ГЭМБЛ» и замначальника «Службы транспортного обеспечения» готовили фиктивные документы о замене автозапчастей. Действия велись в рамках госконтракта. На деле транспорта в сервисе не было, ремонт никто не выполнял. Ущерб составил 871 тыс. рублей.

В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела. В ближайшее время они предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.