Пятидневный образовательный интенсив «Школа Королева» стартовал в Самаре

Школьники будут изучать 3D-моделирование и наноспутниковые технологии / Фото: Зоя Морина / Самарский университет

В понедельник, 5 июня 2023 года, в Самарском университете стартовал пятидневный образовательный интенсив «Школа Королева». Его участниками стали 50 школьников – учащиеся 7-11 классов. Ребятам предстоит погрузиться в проектную деятельность и почувствовать себя студентами.

Школьники будут изучать 3D-моделирование и наноспутниковые технологии. В рамках образовательного интенсива они поработают в лабораториях вуза, встретятся с известными учеными, посетят экскурсии и лекции. Также их ждут научно-развлекательные мероприятия, которые подготовили студенты.

– Образовательный интенсив позволит школьникам почувствовать себя студентами, узнать о направлениях подготовки, неучебной деятельности и инфраструктуре вуза. Также он даст ребятам возможность поработать с ведущими учеными над реальными проектами. Это наглядный пример действия связки «школа – университет – работодатель», – отметил начальник управления и формирования контингента Самарского университета Сергей Горяинов.

В рамках «Школы Королева» школьники примут участие в работе над проектами наноспутников, которые планируют вывести на орбиту в 2023-2024 годах по программе Space-Pi.

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