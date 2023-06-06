В Самарской области семьям с детьми-инвалидами помогают социальные агенты

Агенты оказывают семьям комплексную поддержку. Фото: t.me/minsocdemSO

Пилотный проект «Круг заботы», стартовавший в Самарской области в прошлом году, набирает обороты. В его рамках семьи с детьми-инвалидами получают комплексную поддержку. Помогают им в этом социальные агенты.

– Социальный агент берет семью на социальное сопровождение и выстраивает для нее конкретный, индивидуальный «маршрут помощи», в зависимости от ситуации, – рассказали в правительстве Самарской области.

Проект реализуется в Сызрани и Красноглинском районе Самары, недавно к нему также присоединился Тольятти. Помощь уже получили более 300 семей. В их числе – семья Софьиных из Самары. У их трехлетней дочери Дарьи врожденное заболевание опорно-двигательного аппарата, она имеет инвалидность. Благодаря проекту семья получила меры социальной поддержки, а девочка прошла курсы реабилитации.

– Не все родители знают какие меры соцподдержки им положены, какая реабилитация положена ребенку. Поэтому мы беседуем с родителями, узнаем о заболевании ребенка, – поделилась старший инспектор отдела организации социальных выплат Управления по Красноглинскому району ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Самарского округа» Инна Лаптева.

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