В Самарской области число погибших от суррогатного сидра увеличилось до 9 человек

Горожанам не рекомендуют пить напитки марки "Мистер Сидр" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало известно об увеличении жертв после употребления смертельного сидра. Многие пострадавшие проходят лечение в медицинских учреждениях.

По информации министерства здравоохранения, вечером во вторник, 6 июня, число пациентов с отравлением, проходящих лечение в больницах, достигло 15 человек. 3 из них находятся в тяжелом состоянии, а состояние еще 12 пациентов оценивают как средней степени тяжести. Количество погибших от смертельного напитка увеличилось до 9 человек.

Специалисты напоминают, что при остром отравлении горожане могут почувствовать тошноту, рвоту, понижение или повышение давления, нарушение зрения. Всех, кто употребил напитки марки «Мистер Сидр», просят обратиться в медучреждение.