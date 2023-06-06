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НовостиОбщество6 июня 2023 19:46

От самарского суррогатного сидра пострадали 4 несовершеннолетних и 1 беременная женщина

Появились оперативные данные
Алена ПРОВКИНА
От напитка пострадали дети

От напитка пострадали дети

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество погибших и пострадавших от самарского суррогатного сидра продолжает увеличиваться. Стало известно, что в числе употребивших алкоголь были дети.

По информаци министерства здравоохранения, в России от смертельного сидра из Самары пострадали 90 человек. 29 людей погибло. В число пострадавших также вошли 4 несовершеннолетних ребенка и одна беременная женщина. В Самарской области от суррогатного алкоголя скончалось 9 человек. Один из пациентов умер в больнице.

Напомним, самарцам не рекомендуют пить сидр марки «Мистер Сидр!». В алкогольном напитке нашли примеси метанола.