Еще две муниципальные ярмарки откроются в Самаре осенью 2023 года

Общее число городских ярмарок вырастет до 40
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самаре планируется открытие еще двух муниципальных ярмарок. Об этом стало известно на заседании комитета развитию инфраструктуры, ЖКХ и экологии городской думы.
Как сообщил руководитель городского департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов, одна из ярмарок будет работать на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора. Она будет рассчитана на 24 места. Вторая ярмарка на 50 мест разместится на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Революционной.
– Круглогодичные ярмарки работают успешно. Этот формат востребован у жителей, предпринимательского сообщества и фермеров. Он развивает конкурентную среду и благотворно сказывается на ценах, – подчеркнул Владислав Зотов.
Открытие торговых мест планируется предстоящей осенью. Благодаря этому общее количество городских ярмарок вырастет до 40.
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