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НовостиПроисшествия7 июня 2023 4:49

Суд оставил в силе приговор кассиру СамГТУ, которая похитила 20 млн рублей

Женщина планировала выйти по УДО
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ранее сотрудницу вуза приговорили к трем годам колонии

Ранее сотрудницу вуза приговорили к трем годам колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Куйбышевский районный суд Самары рассмотрел ходатайство сотрудницы Сызранского филиала СамГТУ. Женщина планировала выйти по УДО. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее выяснилось, что осужденная работала кассиром в вузе. Вместе с главбухом она растрачивала деньги из кассы, которые поступали от студентов. Сумма ущерба составила 21,8 млн. рублей. В 2021 году суд приговорил ее к 3 годам и 10 месяцам колонии общего режима. Недавно женщина подала ходатайство об условно-досрочном освобождении. Но суд оказался против.

– Похищенные деньги осужденная не вернула и многомиллионный иск по возмещению причиненного преступлением вреда погашает из заработной платы, получаемой в колонии. На момент рассмотрения ходатайства ей выплачено менее 80 тысяч рублей, – пояснили в прокуратуре губернии.

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