В Самаре у наркозависимой матери забрали четырехлетнюю дочку

После длительного общения женщина передала свою дочку.
Фото: ГУ ФССП по Самарской области
В Самаре местная жительница вела аморальный образ жизни. В связи с этим судебные приставы передали ее маленького ребенка под опеку государства.
— Женщину лишили родительских прав из-за употребления наркотических веществ. На основании решения суда в отделении судебных приставов Куйбышевского района возбудили исполнительное производство, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.
Судебные приставы вместе с психологом и представителями органов опеки и попечительства выехали по месту нахождения горе-матери. После длительного общения женщина передала свою 4-летнюю дочку представителям отдела опеки и попечительства.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.