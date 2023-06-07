В Самаре у наркозависимой матери забрали четырехлетнюю дочку

После длительного общения женщина передала свою дочку. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре местная жительница вела аморальный образ жизни. В связи с этим судебные приставы передали ее маленького ребенка под опеку государства.

— Женщину лишили родительских прав из-за употребления наркотических веществ. На основании решения суда в отделении судебных приставов Куйбышевского района возбудили исполнительное производство, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Судебные приставы вместе с психологом и представителями органов опеки и попечительства выехали по месту нахождения горе-матери. После длительного общения женщина передала свою 4-летнюю дочку представителям отдела опеки и попечительства.

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