Мэрия планирует исключить Сент-Луис, Штутгарт и Стара-Загора из списка городов-побратимов Самары

Сейчас проект проходит экспертизу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти намерены исключить три города из списка городов-побратимов Самары. Речь идет о Стара-Загоре (Болгария), Штутгарте (Германия) и Сент-Луисе (США, штат Миссури). Для этого планируется внести поправки в городскую программу о развитии туризма.

– Слова «города-побратимы» нужно заменить на «города-партнеры». Такое решение принято в связи с внешнеполитической ситуацией – сейчас взаимодействие с указанными городами не представляется возможным, – уточняется в пояснительной записке.

Отмечается, что изменения позволят увеличить количество городов-партнеров, с которыми Самара взаимодействует в сфере туристической отрасли.

В настоящий момент проект проходит оценку регулирующего воздействия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.