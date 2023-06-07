Творческий вечер и автограф-сессия Натальи Мурадовой пройдет в Самаре 9 июня

Мероприятие состоится за два дня до закрытия выставки «Условный знак. Стежок.». Фото: галерея «Новое пространство»
В пятницу, 9 июня, в 18:00 в галерее «Новое пространство» пройдет творческий вечер и автограф-сессия народного художника РФ, академика Российской академии художеств Натальи Мурадовой.
— По многочисленным вежливым, но весьма настоятельным просьбам за два дня до закрытия выставки «Условный знак. Стежок.» состоится встреча с автором экспонируемых на ней работ, — рассказали в «Новом пространстве».
На встрече будет также присутствовать ученый секретарь и действительный академик РАХ Елена Романова. Отмечается, что она может ответить на практически любые вопросы, касающиеся творчества Натальи Мурадовой.
Количество мест на мероприятие ограничено. Всех, кто хочет присоединиться к живому общению с мастером трансформации ткани и нитей в художественные образы, просят оставить комментарий под постом Вконтакте.
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