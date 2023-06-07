Новая детская площадка появится во дворе на улице Стара-Загора в Самаре

Работы ведутся в нескольких районах города в рамках нацпроекта Фото: администрация Самары

Еще один двор Самары будет благоустроен в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Речь идет о дворе у дома №184 на улице Стара-Загора. Его ждет масштабное преображение.

В частности, там появится новая детская площадка и прогулочная зона. Рядом установят скамейки, малые архитектурные формы, обустроят газон. Завершить работы должны до 10 августа.

Напомним, в рамках нацпроекта также благоустроят 6 дворов в Промышленном районе. Работы будут выполнены на ул. Стара Загора, 84а, ул. Физкультурная, 98, Московское шоссе 147, ул. Победы, 97, 97а, 97б, пр. Карла Маркса, 280, ул. Ново-Вокзальная, 138.