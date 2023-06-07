В Самарской области реализуют пилотный проект по организации диспансеризации на предприятиях

Это позволит повысить доступность медицинской профилактики для жителей региона. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области разработали пилотный проект по организации диспансеризации по месту работы. В ближайшее время его начнут реализовать на двух крупных промышленных предприятиях региона.

— В ближайшее время мобильные бригады медработников начнут проводить диспансеризацию и профилактические осмотры в трудовых коллективах. Сотрудники смогут проходить обследования прямо на рабочем месте, — рассказали в правительстве Самарской области.

По итогам первого этапа врач определит группу здоровья, медицинские показания к выполнению дополнительных обследований и осмотров узкими специалистами. Специалисты напоминают, что профосмотры помогают своевременно выявить патологии и факторы риска в целях их коррекции.

Выезды мобильных бригад на предприятия станут одним из форматов проактивного взаимодействия с пациентом. Это позволит повысить доступность медицинской профилактики для жителей региона.

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