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НовостиОбщество7 июня 2023 9:16

В Самарской области реализуют пилотный проект по организации диспансеризации на предприятиях

Сотрудники смогут проходить обследования прямо на рабочем месте
Ирина МОРСКАЯ
Это позволит повысить доступность медицинской профилактики для жителей региона.

Это позволит повысить доступность медицинской профилактики для жителей региона.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области разработали пилотный проект по организации диспансеризации по месту работы. В ближайшее время его начнут реализовать на двух крупных промышленных предприятиях региона.

— В ближайшее время мобильные бригады медработников начнут проводить диспансеризацию и профилактические осмотры в трудовых коллективах. Сотрудники смогут проходить обследования прямо на рабочем месте, — рассказали в правительстве Самарской области.

По итогам первого этапа врач определит группу здоровья, медицинские показания к выполнению дополнительных обследований и осмотров узкими специалистами. Специалисты напоминают, что профосмотры помогают своевременно выявить патологии и факторы риска в целях их коррекции.

Выезды мобильных бригад на предприятия станут одним из форматов проактивного взаимодействия с пациентом. Это позволит повысить доступность медицинской профилактики для жителей региона.

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