Водолазные работы проведут для строительства станции метро «Театральная» в Самаре

Начальная стоимость нового контракта составляет чуть более 2 млрд рублей Фото: администрация Самары

В Самаре ищут подрядчика для проведения очередного этапа работ по строительству станции метро «Театральная». Начальная цена контракта составляет чуть более 2 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В списке возможных работ для подрядчика значатся: земляные работы, устройство фундаментов и оснований, возведение несущих конструкций и наружных ограждающих конструкций, устройство переходов сетей и трубопроводов через препятствия, устройство искусственных сооружений, а также дноуглубительные и водолазные работы.

Срок выполнения — до конца 2024 года. Сам контракт будет действовать до 31 июля 2025 года. Победителя электронного аукциона должны определить 27 июня 2023-го.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал