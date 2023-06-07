Студент из Самары создал «карманного стилиста»

Платформу запустили в работу с конце 2022 года / Фото: СамГТУ

В Самаре создали мобильное приложение для тех, кто хочет выглядеть стильно. Это своего рода карманный стилист — Papaya: «Ищи, выбирай, вдохновляйся». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Разработал приложение второкурсник СамГТУ Матвей Степанов вместе с другом. Приятель студента занимался созданием серверной части, а он сам — пользовательского интерфейса. Платформа призвана помочь людям находить образы на все случаи жизни и выглядеть стильно. Также она может подсказать, где приобрести необходимые вещи в определенной стилистике.

Молодые люди запустили приложение в конце 2022 года. Сейчас они продолжают его совершенствовать. Кроме того, создатели «карманного стилиста» готовят заявку на участие в студенческом конкурсе грантов. Победа в нем позволила бы развить разработку, сделать ее агрегатором образов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал