Трехдневный крестный ход из Самары в Ташлу стартует 12 июня 2023 года

Верующие пройдут пешком до храма, где находится икона Пресвятой Богородицы «Избавительница от бед» / Фото: vk.com/nash.hram

Этим летом в Самарской области состоится очередной трехдневный крестный ход к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Избавительница от бед». Паломники пройдут пешком из Самары в Ташлу более 80 км.

Стартует крестный ход в понедельник, 12 июня 2023 года. Сбор — в районе пересечения улиц Демократической и Ташкентской. В первый день паломники пройдут около 35 км по шоссе до поселка Курумоч.

Во второй день верующие пройдут около 18 км по шоссе от Курумоча до села Старая Бинарадка, а в третий — примерно 25 км по полям и лесам до села Ташла. В четверг, 15 июня 2023 года, в храме Ташлы пройдет божественная литургия, затем крестный ход с иконой Божией Матери на святой источник.

Напомним, первый крестный ход к «Избавительнице от бед» состоялся в 1998 году. Тогда его участниками стали 35 самарцев. Теперь в нем ежегодно участвуют более 1,5 тысяч человек из разных регионов России и даже из других стран.

Маршрут крестного хода из Самары и Ташлу / Фото: vk.com/nash.hram

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