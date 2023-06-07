Жители России стали чаще брать розничные кредиты

Наибольший спрос пришелся на ипотеку: было оформлено свыше 85 тысяч сделок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России вырос спрос на розничные кредиты. За пять месяцев 2023 года жители страны оформили почти 825 тысяч заемов на общую сумму около 900 млрд рублей. Объем выданных розничных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 1,5 раза.

Наибольший спрос пришелся на ипотеку: было оформлено свыше 85 тысяч сделок более чем на 427,5 млрд рублей. Это на 21% больше, чем за пять месяцев 2022 года. Три из пяти ипотечных сделок в мае 2023-го пришлись на вторичное жилье.

Выдачи кредитов наличными за январь-май выросли почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Россияне оформили 700 тысяч заемов на 413 млрд рублей. Одним из главных факторов роста стал традиционный сезонный спрос (начало отпусков и праздники).

По итогам пяти месяцев рекордный рост показало автокредитование. Его объем вырос почти в 2,5 раза и достиг 49 млрд рублей. Количество выданных кредитов составило 40 тысяч. Наибольший спрос — на автомобили с пробегом, на китайские марки и на отечественные машины.

— Розничное кредитование в этом году стабильно растет. Сегмент жилищного кредитования за пять месяцев уже превысил показатели 2021 года, что говорит о выходе на траекторию уверенного развития. Количество выданных в мае потребительских кредитов приблизилось к уровню апреля, который показал самый высокий результат за все время выдач. Сегмент автокредитования продемонстрировал рекордные результаты, начиная с пандемии. При условии продолжения восходящего тренда рынок кредитования физлиц может восстановиться до уровня 2021 года, — прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

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