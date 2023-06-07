Умер первый председатель Самарской губернской думы Леон Ковальский

Политик и общественный деятель скончался на 84-м году жизни / Фото: samgd.ru

В Самаре скончался первый председатель губернской думы Леон Ковальский. Ему было 83 года. О смерти политика, общественного деятеля в среду, 7 июня 2023 года, сообщили в областном парламенте.

- Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким Леона Иосифовича. Это был замечательный человек, который прожил достойную жизнь. Он был примером настоящего труженика, верного своему делу, своему Отечеству. Светлая память! - отметил спикер губдумы Геннадий Котельников.

Леон Ковальский много лет работал в строительной отрасли, в сфере мелиорации. Он помогал благоустраивать город и область. Коллеги запомнили его как мудрого руководителя и большого профессионала, а также как ответственного и неравнодушного человека, который очень любил родной край.

Пост председателя губдумы Леон Ковальский занимал с 1994 по 2001 год. С 1996 по 2006 год он был заместителем председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам. Затем более 10 лет работал в Общественной палате Самарской области. В 2019 году депутатский корпус единогласно избрал Леона Ковальского первым почетным председателем регионального парламента.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования всем, кто знал Леона Ковальского.

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